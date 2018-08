Kalinic speelt, vandaag beslissing over Odjidja 09 augustus 2018

Lovre Kalinic is helemaal klaar om het Gentse doel vanavond te verdedigen, maar achter de naam van Vadis Odjidja staat nog een vraagteken. "Odjidja is gehaald om meer ervaring op ons middenveld te krijgen", zegt Yves Vanderhaeghe. "We weten ook allemaal dat hij heel goed kan voetballen, maar daarvoor moet hij honderd procent fit zijn. En daarvoor moeten we ook kunnen uitsluiten dat hij opnieuw zou hervallen na een spierblessure. We zullen donderdag (vandaag, red.) beslissen of hij kan spelen of niet." (RN)

