Kalinic in doel bij Kroatië 26 juni 2018

Na José Luis Rodriguez, Ricardo Avila (beiden Panama) en Dylan Bronn (Tunesië) komt ook de vierde vertegenwoordiger van AA Gent op het WK vandaag in actie. Lovre Kalinic (28) staat vanavond tegen IJsland in doel bij Kroatië, dat al gekwalificeerd is voor de achtste finales. Kalinic moet normaal gezien zijn collega Subasic laten voorgaan. (RN)