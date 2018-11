Kalinic helpt mee aan zege, Milic blijft op bank 16 november 2018

In groep 4 van Divisie A in de Nations League ligt met nog één wedstrijd te spelen alles open. En dat dankzij de zege van Kroatië tegen Spanje in een dolle wedstrijd. De vicewereldkampioen moest gisteren in het eigen Maksimirstadion winnen om nog een kans te maken op groepswinst en dat deed het ook. Kroatië, met Gent-doelman Lovre Kalinic eindelijk nog eens onder de lat, was duidelijk uit op eerherstel. De 6-0 tegen Spanje in de heenwedstrijd lag nog vers in het geheugen. In Zagreb ontplofte de partij na rust, Kramaric zette de Kroaten op voorsprong. Twee minuten later vloerde Ceballos Kalinic na een heerlijke Spaanse aanval. Twintig minuten voor tijd kopte Jedvaj Kroatië opnieuw op voorsprong. Na hands van Vrsaljko kreeg Spanje een elfmeter die door Ramos werd omgezet. De Kroaten bleven alles op alles zetten en diep in de blessuretijd leverde dat de verdiende 3-2 op. De Gea duwde een knal van Brekalo in de voeten van Jedvaj en de verdediger van Bayer Leverkusen trapte zijn tweede van de avond binnen. Kroatië en Engeland spelen zondagmiddag in Wembley een echte finale. De winnaar plaatst zich voor de halve finale van de Nations League. De verliezer degradeert naar Divisie B. Ook de Spanjaarden zullen dat duel aandachtig volgen, zij moeten hopen op een gelijkspel. In dat geval worden zij groepswinnaar en degradeert Kroatië. Nog dit, bij de Kroaten bleef Anderlechtverdediger Antonio Milic negentig minuten op de bank. (KDZ)

