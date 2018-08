Kalinic gespaard voor Bordeaux 27 augustus 2018

Geen Lovre Kalinic in het doel van AA Gent tegen Lokeren. Yves Vanderhaeghe sprak van een 'spierscheurtje', maar volgens de medische staf gaat het slechts om een contractuur. Kalinic werd gespaard voor de terugwedstrijd tegen Bordeaux van donderdag. Uit voorzorg nam Vanderhaeghe zaterdag al vier doelmannen op in zijn selectie. Thoelen kreeg in doel de voorkeur op Coosemans. (RN)