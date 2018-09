Kalinic en Mitrovic in basis bij Kroatië 07 september 2018

Kroatië kwam twee maanden na zijn verloren WK-finale ook weer aan voetballen toe, al ging het om een vriendschappelijke partij, in en tegen Portugal, dat zonder Ronaldo aantrad. Perisic opende met een hard schot de score, Pepe legde even na het halfuur de eindstand vast. De vicewereldkampioen telde opvallend veel 'Belgische' spelers: Mitrovic (Club Brugge) en Kalinic (AA Gent) stonden in de basis, Santini, Milic (RSCA) en Cop (net vertrokken bij Standard) vielen in. Letica (Club Brugge) bleef op de bank.

