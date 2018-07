Kalinic (AA Gent) mist competitiestart door WK-finale 13 juli 2018

Lovre Kalinic mist de competitiestart met AA Gent. De tweede doelman van Kroatië krijgt na de WK-finale van zondag drie weken vrijaf en mist zo zeker de wedstrijden op Standard en thuis tegen Zulte Waregem. Er wordt ook rekening mee gehouden dat hij nog niet zal aantreden in de eerste match in de Europa League, op 9 augustus. "Maar daar zijn we op voorzien", zegt voorzitter Ivan De Witte. "Met Coosemans en Thoelen hebben we goeie back-ups. We zijn als club heel blij dat we een speler in de finale van het WK hebben. Ik denk niet dat veel Belgische clubs dat al ooit konden zeggen. We zijn vooral blij voor Kalinic zelf, die het ook uitstekend deed toen hij in de derde groepswedstrijd moest spelen. Dit kan een en ander op gang brengen qua belangstelling, maar ik ga er toch van uit dat Lovre bij AA Gent blijft." (RN)

