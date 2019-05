Exclusief voor abonnees Kajak 27 mei 2019

Lize Broekx heeft op de wereldbekermanche kajak sprint in het Poolse Poznan een tweede medaille gewonnen. Een dag nadat ze met Hermien Peters zilver haalde in de K2 500 meter, was de Neerpeltse in de K1 500 meter goed voor brons.