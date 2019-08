Exclusief voor abonnees Kajak 24 augustus 2019

Artuur Peters en Bram Sikkens kwalificeerden zich gisteren op het WK in het Hongaarse Szeged voor de halve finales van de K2 1.000 meter. De Europese kampioenen bij de U23 eindigden in hun reeks als derde. Vandaag staan de halve finales op het menu. In de K2 500m strijden Hermien Peters en Lize Broekx in de A-finale om een olympisch ticket. De top zes mag zich opmaken voor Tokio 2020. Artuur Peters schoot gisteren net tekort om de A-finale in de K1 1.000 meter te bereiken. Hij finishte als vierde en werd zo verwezen naar de B-finale. Meteen komt hij niet meer in aanmerking voor een olympisch ticket op die afstand. Later zijn er nog twee olympische kwalificatiemomenten. (VH)