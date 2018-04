Kajaktocht op de Lesse 10 april 2018

00u00 0

In ons artikel 'Jonge papa verdrinkt tijdens kajaktocht op Lesse' schreven we dat zijn vrouw en kind thuis waren gebleven. Dat klopt niet. David was samen met zijn vrouw Leonie, hun dochtertje Helena en een vriend van de familie in de Ardennen (Dinant). Zij wachtten David op aan het eindpunt van de afvaart. Onze excuses daarvoor.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN