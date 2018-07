Kafka in Kalmthout: auto zit al bijna twee maanden in gevel geboord BSB

12 juli 2018

De Krant Kafka in Kalmthout: een auto die net geen twee maanden geleden door de gevel van een textielwinkel knalde, staat daar vandaag nog altijd doodleuk geparkeerd. Omdat de verzekeraars het niet eens raken over wat er nu precies moet gebeuren.

Het was een dronken Roemeen die het pand in Nieuwmoer (Kalmthout) op 19 mei binnenreed. Zijn Peugeot raakte bedolven onder dakplaten en andere brokstukken, maar de 40-jarige bestuurder kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Hij moest zijn roes wel uitslapen in een politiecel. (lees verder onder de foto)

"Sindsdien slagen de verzekeraars en de aannemer er niet in om gezamenlijk af te spreken", sakkert Rudi Smeets, zaakvoerder van P.P. Textiel. "Terwijl zij administratieve fouten maken en offertes verprutsen, kan ik mijn winkel niet openen. Aangezien het bouwverlof nu begonnen is, zal ik nog minstens tot het einde van de maand moeten wachten voor er iets kan bewegen."

Concreet raken verzekeraars en aannemer het niet eens over de vraag of er instortingsgevaar is én of er een gezondheidsrisico is door de aanwezigheid van asbest. "Ondertussen blijf ik zitten met alle gordijnen en andere stoffen die ik heb aangekocht voor de zomer. Mijn bedrijf bestaat 40 jaar, maar in plaats van een feestjaar is dit een miseriejaar aan het worden. Gelukkig krijgen mijn vier personeelsleden een vergoeding voor technische werkloosheid." (BSB)