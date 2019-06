Exclusief voor abonnees Kafka blijft maar duren 13 juni 2019

00u00 0

Op 16 mei is mijn vrouw Marie-Louise onverwacht in haar slaap overleden. De Kafka, die ik vorige week al in Dialoog heb aangeklaagd, blijft maar duren. Vorige vrijdag bij de post: een brief van de procureur des konings die meldt dat hij het dossier geseponeerd heeft en dat ik buiten vervolging ben gesteld. Alsof ik getracht heb mijn echtgenote te vermoorden. Kunt u nog volgen ? Ik niet. Vandaag kreeg ik van de dienst Sociale Zekerheid Zelfstandige Ondernemers het bericht dat 'mijn echtgenoot' overleden is. Bij mijn weten heb ik nooit een echtgenoot gehad, wel een echtgenote. Van Proximus kreeg ik een brief die mijn echtgenote moet ondertekenen om het telefoonnummer op mijn naam te plaatsen. Dit niettegenstaande zij reeds in het bezit zijn van de akte van overlijden. Men moet echt een sterk gestel hebben om alles te verwerken.

Jaak Huysmans, Niel

