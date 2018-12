Kabouter Flop 97 JORIS RASKIN 17 december 2018

00u00 0

Oh, wat was het een bom. Operatie Propere Handen deed het Belgisch voetbal op zijn grondvesten daveren. Malafide makelaars, dubieuze clubbestuurders, frauduleuze constructies, matchfixing in de degradatiestrijd: onderzoeksrechter Joris Raskin (48) tackelde met twee voeten vooruit - terecht. Maar toen kwam de ontnuchtering: advocaat Hans Rieder slaagde erin Raskin

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN