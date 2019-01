Kabila wil niet weg uit zijn paleis 04 januari 2019

Wie de nieuwe president van Congo wordt, is vier dagen na de verkiezingen nog altijd niet duidelijk. Wel al zeker is dat die niét zijn intrek neemt in het presidentiële paleis. Huidig staatshoofd Joseph Kabila wil daar immers blijven wonen, zeggend dat het zijn private eigendom is. Hij zou het gebouw verworven hebben via erfgenamen van de gewezen dictator Mobutu. Zijn opvolger moet vrede nemen met de residentie die nu aan de eerste minister toebehoort. Premier Tshibala is vorige week al gevraagd om zijn koffers te pakken, aldus een Congolese nieuwssite. "De verhuizingen gaan beginnen, net als de aanpassingswerken."