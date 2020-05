Exclusief voor abonnees Kabasele verlengt tot 2024 bij Watford 09 mei 2020

De officiële aankondiging laat nog even op zich wachten, maar de handtekeningen staan er. Christian Kabasele (29) heeft zijn contract bij Watford FC met drie jaar verlengd - tot juni 2024. Voor de 2-voudige Rode Duivel een beloning voor zijn tot dusver goed seizoen. Kabasele stond afgelopen winter nog in de belangstelling van verschillende clubs, aangezien zijn vorige contract in 2021 afliep. Watford weigerde evenwel mee te werken aan een transfer. Als tegenzet brak het zijn bestaande overeenkomst open tot 2024. Als Kabasele (ex-Genk, Eupen en KV Mechelen) ook effectief tot dan bij Watford blijft, zal hij er maar liefst acht seizoenen gespeeld hebben. (NP)