Kabasele revalideert in Antwerpen 01 maart 2018

00u00 0

Christian Kabasele (27) revalideert momenteel bij Lieven Maesschalck in Antwerpen. De verdediger van Watford blesseerde zich begin februari voor een tweede keer dit seizoen aan de hamstrings. Een streep door zijn rekening. Kabasele was nochtans aan een constant seizoen bezig. Voorlopig staat er nog geen datum geprikt voor zijn terugkeer. De ex-Genkverdediger is heus niet de enige Belg die op de sukkel is. Van de achttien landgenoten in de Premier League ligt een derde momenteel in de lappenmand. Laurent Depoitre is net terug na een voetblessure. Enkel Thibaut Courtois, Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne, Simon Mignolet en Jan Vertonghen bleven deze jaargang tot nu toe gespaard van serieuze kwetsuren. (KTH)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN