Kabasele afgevoerd naar ziekenhuis 27 december 2018

Met het zuurstofmasker op de neus, en op een draagberrie verliet Christian Kabasele (27) voor rust Vicarage Road. De wedstrijd Watford-Chelsea was een halfuur bezig toen hij na een ultieme tackle met de rug keihard op de paal knalde. Pijnlijke bedoening. Na minutenlange verzorging probeerde de Rode Duivel nog verder te spelen, maar ook de verdovende spray hielp niet. Pompend en blazend stapte hij op eigen kracht van het veld, maar na verder onderzoek in de kleedkamer besliste de medische staf hem toch naar het ziekenhuis te laten voeren. Om ook te laten checken of er geen organen waren geraakt. Kabasele verging van de pijn. Voor de match was Kabasele nog met zoontje Liam het veld opgestapt. Kusje voor de aftrap incluis. (KTH)

