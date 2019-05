Exclusief voor abonnees Kaaskroketten van 15 euro niet betaald: 3.200 euro boete? 25 mei 2019

Een onbetaald bordje kaaskroketten en een koffie in een zaak in De Panne, goed voor zowat 15 euro, kunnen een 48-jarige vrouw een celstraf van twee maanden en 3.200 euro boete opleveren. Nadine W. is dan ook niet de eerste de beste: ze is een gekende tafelschuimster, door horeca-uitbaters 'de schrik van de kust' genoemd. Gisteren moest ze voor de rechter komen voor de zaak in De Panne, maar ze stuurde haar kat. Net als de zes andere keren deze maand. "Ze heeft geen tijd, ze is wellicht gaan eten", aldus de procureur. In enkele maanden tijd pleegde ze meer dan 100 feiten. In totaal riskeert ze ruim vijf jaar cel en tienduizenden euro's boete. (JHM)