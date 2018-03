Kaas- en bieravond 07 maart 2018

KWB Heiende organiseert op zaterdag 24 maart een kaas- en bieravond in zaal Trefpunt ten voordele van het goede doel. Deelnemers kunnen proeven van een uitgebreid kaasassortiment vergezeld van een grote keuze uit bieren, waaronder enkele van Lokerse origine. De opbrengst is bestemd voor Emiliani. De Lokerse vzw biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking en hun netwerk bij het invullen van hun leven op het vlak van wonen, leren, werken en vrije tijd. Inschrijven is noodzakelijk: 20 euro per kaas- of vleesschotel (incl. 2 dranken) en kan tot zaterdag 10 maart, via inschrijvingenkwbheiende@outlook.be. Alle info op www.kwbheiende.be. (YDS)