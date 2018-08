Kaartje sturen 08 augustus 2018

Georgette Pletinckx, Baronie van Boelare, Kasteeldreef 3, 9500 Geraardsbergen

Op 16 augustus wordt Georgette (Joske) 93 jaar. Veel van haar vrienden zijn reeds overleden. In het home waar ze verblijft, is zij enorm begaan met andere mensen, zodat ze haar eigen pijn en ziekte vergeet. Ze doet zo hard haar best om optimist te blijven maar de voeten willen niet meer vooruit. Willen jullie Georgette een formidabele verjaardag bezorgen en haar brievenbus vullen met de hartelijkste wensen? Ze houdt van bloemen en dieren, van boeketjes en knuffeldiertjes, en kaartjes léést en herleest ze telkens weer opnieuw... En dan verschijnt een glinstering in haar ogen. Héél veel dank, Lydie

