Kaartje sturen 16 maart 2018

00u00 0

Sienna Baratto, Rue du Corbeau 187, 4820 Dison

Mijn dochter Sienna wordt 7 jaar op dinsdag 20 maart. Op elke verjaardag is ze superblij als er post voor haar is. We hebben niet zo'n heel grote familie en omdat 7 jaar worden toch iets speciaals is, wil ik haar verrassen met een 'stapel' verjaardagskaarten.