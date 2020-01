Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 02 januari 2020

Felix Minjauw Gaverlandstraat 42A 9031 Drongen

Felix wordt op 8 januari 10 jaar. Hij is een goede leerling op school en een begenadigd voetballer/keeper. Toen zijn oudere broer 10 jaar werd, was hij diepbedroefd omdat hij toen geen kaartjes in de bus kreeg. Bedankt bij voorbaat om hem nu dit plezier te gunnen.