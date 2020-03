Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 19 maart 2020

00u00 0

Christel Lejeune, De Vleugels (Schakel 2), Stokstraat 1, 8650 Klerken

Onze lichamelijk en mentaal gehandicapte dochter Christel verblijft in een instituut. Normaal brengt ze ieder weekend thuis door. Wegens het coronavirus kan dit voorlopig niet tot 20 april. Op 1 april wordt ze 53 jaar en dit kan thuis niet gevierd worden. Wij zijn ervan overtuigd dat het personeel van haar leefgroep haar een fijne dag zal bezorgen. Jullie kunnen meehelpen: ze speelt hele dagen met postkaarten die ze klasseert in een kaartenbak. Mogen wij vragen ervoor te zorgen dat zij overladen wordt met kaartjes? Het hoeven geen speciale of dubbele te zijn. Zo eenvoudig mogelijk. Haar ouders zijn jullie nu al heel dankbaar.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis