Kaartje sturen 28 januari 2019

00u00 0

Huize Vincent, Josephine Van Brussel, Antwerpse Steenweg 103, 9140 Tielrode

Nadat moeder bijna 4 jaar ingewoond heeft bij ons, heeft ze een hersenbloeding gekregen. Ze is hier nog goed uitgekomen, maar het was niet meer mogelijk om bij ons te blijven wonen. Ze woont nu in het zorgcentrum 'Huize Vincent' waar ze de allerbeste zorgen krijgt. Op 1 februari wordt ze 88 jaar. Ik wil haar verrassen met vele kaartjes. Alvast hartelijk dank, want een simpel kaartje maakt iemand superblij, vanwege dochter Denise.

