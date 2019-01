Kaartje sturen 25 januari 2019

Louise Eduwaere, Schapenhoek 3, 8600 Diksmuide

Wie stuurt een kaartje naar mijn schoonzus Louise, die in de kerstperiode in het ziekenhuis werd opgenomen met hartproblemen? Ze is ondertussen terug thuis, maar viert op 28 januari haar 78ste verjaardag. Wie schrijft haar?