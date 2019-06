Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 20 juni 2019

00u00 0

Lorenzo

Rousseau,

Afdeling Intensieve

zorgen (E516),

UZ Leuven Gasthuisberg,

Herestraat 49, 3000 Leuven

Lorenzo (35) vecht op dit moment

voor zijn leven op de IC van Gasthuisberg Leuven door levens -

bedreigende complicaties bij een

zeer ernstige ziekte. Hij staat er

in het leven quasi alleen voor.

Hopelijk sluit u zich bij ons aan

om hem te motiveren niet op te

geven en te blijven vechten voor

zijn leven. Wie laat hem via een

kaartje weten dat hij niet alleen

is, dat wij in gedachten met hem

meevechten opdat hij uiteindelijk

al wandelend weer het ziekenhuis zal verlaten?

Bij voorbaat onze oprechte dank.

Familie Steenhorst-Tang

