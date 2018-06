Kaartje sturen 21 juni 2018

00u00 0

Alexia Pelckmans,

Jozef Paelinckstraat

36,

9041 Oostakker

Een oproep voor een speciaal

iemand. Mijn nichtje en metekindje

Alexia (3) krijgt tot

midden juli volop chemokuren.

Zij is het dochtertje van onze

oudste broer. In april kregen we

te horen dat zij neuroblastoom

heeft, een zeldzame vorm van

kinderkanker. In tussentijd heeft

ze ook al wat tegenslagen gehad,

waardoor enkele chemokuren

verplaatst moesten worden. Om

haar tijdens haar verblijf in het

ziekenhuis wat afleiding te

geven, vragen we u een kaartje te

sturen naar haar, maar ook naar

de ouders. Zo weten ze dat ze er

niet alleen voor staan. Onze

kleine prinses is dol op Kaatje,

jammer genoeg vinden we hier

niet veel van terug in speelgoedwinkels.

Misschien is dat een leuk

ideetje voor de kaartjes?

Alvast bedankt, Kimberly

