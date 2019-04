Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 18 april 2019

De Meers, t.a.v. Elisabeth Beirlaen, Schakelstraat 45, Kamer 142, 8790 Waregem

Ons Bomma'tje viert dit jaar haar 92ste verjaardag! Dit magisch getal hopen wij opnieuw te bezegelen met honderden kaartjes, net zoals we de voorbije jaren van alle lieve mensen mochten ontvangen! Intussen wordt Bomma nog steeds heel goed verzorgd in haar rusthuisje. Ze is erg kranig en straalt telkens we haar een bezoekje brengen. Wij zouden het superfijn vinden mochten jullie opnieuw haar hart kunnen verwarmen met jullie gelukswensen, zodat ze alle kaartjes in haar kamer kan uitstallen. In naam van alle kinderen en kleinkinderen, hartelijk dank!

