Kaartje sturen

06 augustus 2019

00u00 0

Juliette Cnockaert, Woonzorgcentrum Sint Rochus, Sint-Rochusstraat 12, kamer 13, 8800 Rumbeke

Memeetje is nu een jaar in het rusthuis. Ze stuurde vroeger altijd kaartjes en postzegels naar mensen voor wie in jullie krant een oproep was gedaan. Zo heeft ze veel mensen gelukkig gemaakt. Nu wil ik haar op mijn beurt verrassen met zoveel mogelijk kaartjes, omdat ik weet dat ze die graag krijgt en omdat ze dat verdient.

