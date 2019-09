Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 16 september 2019

00u00 0

Buso Spermalie, t.a.v. klas T6 Fase 2, Potterierei 46, 8000 Brugge

De school Spermalie-Brugge afdeling Buso is een gespecialiseerde school voor slechthorenden, doven, blinden en slechtzienden. Momenteel is er in klas T6 een project over de post. Daarom onze vraag om een kaartje te sturen, liefst vanuit het buitenland. Alvast dank in naam van de leerkrachten en de leerlingen.