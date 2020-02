Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 19 februari 2020

OB, t.a.v. Marc Devos, Staatsbaan 333, 3460 Bekkevoort

Onze vriend Marc Devos is dit jaar nog eens jarig. Op 29 februari wordt hij 60 jaar! Om deze verjaardag extra in de verf te zetten, willen we hem verrassen met heel veel kaartjes.