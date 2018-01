Kaartje sturen 27 januari 2018

Ronny Dewulf, Vijverstraat 65, 8650 Houthulst

Mijn schoonzoon was zopas jarig. Hij is een groot liefhebber van de vinkensport. Wie stuurt hem een kaartje met vinken? Ook met boekjes of prentjes over vinken maak je hem blij. Freddy Tanghe.