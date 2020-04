Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 29 april 2020

Mira en Jens De Smet-Punnewaert, Bovenhoekstraat 29, 9406 Outer

Onze dochter Mira, een verpleegkundige werkzaam op de Covid-afdeling in Aalst, trouwt op 18 mei. Door de maatregelen zal het een 'feest' zijn in mineur. Haar verloofde werkt ook als verpleegkundige. Wellicht kunnen we deze dag toch wat opfleuren door hen een kaartje te bezorgen op hun huwelijksdag.

