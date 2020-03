Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 27 maart 2020

00u00 0

Paul Meeus, Emiel Vloorsstraat 11 (3V/6), 2020 Antwerpen

Wie stuurt een bemoedigend kaartje of briefje aan Paul? Hij is hoogbejaard en verloor vorig jaar zijn echtgenote. Sindsdien ging hij lunchen in een dienstencentrum, maar nu is hij dat sociaal contact tijdelijk kwijt. Wie bezorgt hem wat afleiding door hem een kaart te schrijven? Alvast bedankt.

