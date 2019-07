Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 10 juli 2019

00u00 0

Maria De Wolf, Korte Vooruitzichtstraat 29, 9300 Aalst

Maria is een lieve vriendin. Bij haar is iedereen welkom. Op 30 juni was ze 57 jaar getrouwd en op 12 juli wordt ze 80. Wie stuurt haar een kaartje?

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis