Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 07 oktober 2019

00u00 0

Jolien Le Fevre, Polderstraat 86 bus 2, 9820 Merelbeke

Graag zou ik mijn schat willen verrassen en daar heb ik jullie hulp voor nodig. Op 13 oktober wordt Jolien 27 jaar. Ze is zot van katjes. Wie wil haar een kaartje of foto met katjes sturen, of een verhaal over katjes delen via een brief?