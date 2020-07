Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 03 juli 2020

Maria Verhoeven en Hubert Boeren, WZC Sint-Jozef, Kruizemunt 15, 2160 Wommelgem

Onze ouders zijn 60 jaar getrouwd. Het geplande feest met familie en vrienden kon niet doorgaan door de coronamaatregelen, maar er was wel een stukje taart in het woonzorgcentrum waar Maria (82) als Alzheimerpatiënt verblijft. Tijdens de coronacrisis bezocht Hubert (84) haar álle dagen aan het raam. Uren en uren zat hij haar ook moed in te spreken via de telefoon. Met een kaartje kan u hen alsnog een hoogdag bezorgen.

