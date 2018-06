Kaartje sturen 06 juni 2018

Carolien Porrez, Dorpsstraat 102, 3080 Vossem

Graag had ik mijn kleindochter in het zonnetje gezet met haar 20ste verjaardag op 16 juni. Ze zit dan midden in haar examens. Ik hoop dat ze vele kaartjes mag ontvangen.