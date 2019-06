Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 18 juni 2019

Mon Van Thielen, Boeyendaal 63 te 2270 Herenthout

Mon wordt op 25 juni 87 jaar. Hij was altijd in de weer om zieken, gehandicapten, hulpbehoevenden te helpen. Niets was hem te veel. Nu moet hij zelf drie keer per week naar de nierdialyse. We zouden hem op zijn verjaardag willen verrassen met een brievenbus vol met leuke kaartjes. Dat zal hem zeker veel deugd doen. Alvast bedankt!

