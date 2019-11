Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 22 november 2019

Arne Van Mol, Arthur

Meulemanslaan 4,

3200 Aarschot

Op 2 oktober was

onze kleindochter Lise

jarig. Jullie stuurden haar

een massa kaartjes. Ze was

ongelooflijk blij. Haar broer Arne

was stikjaloers op zijn zus. Hij wordt

11 jaar op 2 december. Willen jullie

het nog eens overdoen? Heel erg

bedankt. Oma en peter.