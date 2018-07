Kaartje sturen 12 juli 2018

Vera Bal, Noeveren 120, 2850 Boom

Op 17 juli is mijn mama jarig. Omdat zij momenteel een moeilijke periode doormaakt (vorig jaar in januari haar eigen mama overleden, dit jaar in maart is haar papa overleden) wil ik haar graag verrassen met heel veel kaartjes als troost. Wie helpt mij hierbij? Alvast bedankt. Troy.