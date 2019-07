Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 18 juli 2019

00u00 0

Leentje De Laet, Haverblok 50, 2870 Puurs

Op 24 juli 2006 hadden wij onze eerste date in het restaurant in de bovenste bol van het Atomium. Nu, 13 jaar later op 24 juli 2019, zijn we nog steeds een zalig koppel. Daarom zou ik graag mijn lieveling Leentje verrassen met enkele leuke kaartjes van het Atomium. Ze zal daar zeker heel blij mee zijn! Alvast bedankt, Herman.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis