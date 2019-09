Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 04 september 2019

00u00 0

Cesarine De Schrijver, Vijverstraat 4, 9450 Heldergem

Deze lieve dame is op 6 september jarig. Ze is vele jaren actief geweest in KVLV. Als dank zouden we haar willen verrassen met vele kaartjes. Helpen jullie mee? Alvast bedankt.