Liliane Verbeeck, Venezuelastraat 1/401, 2030 Antwerpen

Mijn grote zus Liliane wordt 65 jaar op 7 september. Graag wil ik haar bedanken voor de dagelijkse zorgen die ze al jaren draagt voor ons ma, die invalide en hulpbehoevend is. Daarnaast staat ze steeds paraat om voor haar twee kleinkindjes te zorgen. Niets is haar te veel. Ik wil haar in de bloemetjes zetten en hoop dat ze vele kaartjes en wensjes mag ontvangen. Bedankt, Viviane