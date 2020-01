Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 07 januari 2020

00u00 0

Stinneke Van den Broeck, Tuinwijk 2 bus 7, 2960 Sint-Lenaarts

Stinneke wordt op 9 januari 85 jaar. Zij is de oudste supporter van voetbalclub Sint-Lenaarts in derde amateurs B. Ze mist geen thuiswedstrijd en heeft in de tribune haar vast zitje. In de kantine drinkt ze graag een wijntje. Nu wil ik haar verrassen met veel verjaardagskaartjes.