Kaartje sturen

18 december 2019

00u00 0

Louis Staes, Pepinusfortstraat 30, 3380 Bunsbeek

Op 29 december wordt onze opa 75 jaar. Wij vinden het leuk om hem te verrassen. Daarom willen we u vragen om hem een kaartje te sturen voor zijn verjaardag. Hij houdt van tuinieren en kaarten en haalt heel graag grapjes uit. Bedankt om ons hiermee te helpen.

Zijn kleinkinderen Lyo, Fleur, Laura, Fran, Robbert en Lennert. (In de krant van gisteren sloop een fout in het adres)

