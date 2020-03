Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 06 maart 2020

00u00 0

Jozef Scheers, Jan de Cordesstraat 57, 2580 Putte

Mijn man wordt 80 jaar op 10 maart. Hij verdient een kaartje als opkikkertje, want hij is al vele jaren ziek. Het is een verrassing voor hem. Bedankt!