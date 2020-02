Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 10 februari 2020

Willy De Vacht, Zorgverblijf Ter Duinen, Kamer 01 02, Louisweg 46, 8620 Nieuwpoort

Onze buurman Willy is reeds drie maanden ziekjes en revalideert in Zorgverblijf Ter Duinen. Maar nu begint het zonnetje terug te schijnen en is hij aan de beterhand door de goede zorgen. Graag jullie hulp want hier komen de laatste loodjes. Wie stuurt Willy een mooi kaartje om hem moed in te spreken? Hartelijk dank, Irene & Francois