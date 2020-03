Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 24 maart 2020

00u00 0

Revalidatie & MS Centrum, t.a.v. Carine Laeremans, Boemerangstraat 2, 3900 Pelt

Carine heeft MS en woont in 'Ter Boogaerde' in Zoutleeuw, maar ze is fel ziek geweest en is nu aan het revalideren in het MS Centrum in Overpelt. Aangezien zij geen bezoek mag ontvangen, zou een kaartje haar zeer veel plezier doen. Wie schrijft? Agnes, Alain en Anja

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis