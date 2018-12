Kaartje sturen 17 december 2018

In 't Blommeke , t.a.v. Omar, Leuvensestraat 33, 3200 Aarschot

Dit is Omar. Hij wordt binnenkort opgenomen in het ziekenhuis en zal een stamceltransplantatie ondergaan. Hiervoor zullen stamcellen van zijn jongere zusje gebruikt worden. De operatie zal plaatsvinden tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Na de ingreep zal Omar nog vijf weken in quarantaine moeten blijven in het ziekenhuis. Hij zal ook zes maanden niet naar school kunnen. Daarom willen we hem verrassen met veel kaartjes die hem zeker zullen opvrolijken.

Wie stuurt Omar een kaartje?

