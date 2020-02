Exclusief voor abonnees Kaartje sturen 28 februari 2020

Carine Gossens, Bovenhoekstraat 23a, 9550 Hillegem

Op 4 maart is mijn lieve vrouw jarig (47 jaartjes jong). Het is de eerste verjaardag die we samen zullen vieren. Graag zou ik haar dan ook verrassen met een massa kaartjes. Alvast bedankt.